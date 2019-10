Die italienische Regierung hat 13 Staaten in Afrika und Osteuropa zu sicheren Herkunftsländern erklärt.

Damit sollen Abschiebungen von Bürgern dieser Länder erleichtert werden, wie Außenminister Di Maio und Justizminister Bonafede in Rom mitteilten. Bei den Staaten handelt sich unter anderem um Algerien, Marokko, Albanien, Bosnien und Ghana.



Aus den insgesamt 13 Ländern stammt etwa ein Drittel der Migranten, die nach Italien gelangen. Für sie gelte jetzt die Umkehr der Beweislast, erläuterte Bonafede. Sie gelten damit als grundsätzlich nicht schutzberechtigt und als ausreisepflichtig, es sei denn, sie können beweisen, dass ihnen in ihren Herkunftsländern Gefahr droht. Die italienische Regierung will so auch die Dauer der Verfahren deutlich verkürzen.