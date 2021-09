Die italienische Küstenwache hat mehr als 120 Migranten vor der Insel Lampedusa aus Seenot gerettet.

Die Menschen seien am Morgen wegen schlechter Wetterbedingungen an einem Riff festgesessen, teilte die Küstenwache mit. Demnach befanden sie sich auf zwei Kähnen, von denen einer schon halb gesunken war. Zwei Patrouillenboote brachten die Menschen in Sicherheit. Unter ihnen seien fast 50 Frauen und 20 Minderjährige gewesen.

