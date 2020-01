Das kirchliche Bündnis "United4Rescue" hat für seine geplante Seenotrettung im Mittelmeer das Kieler Forschungsschiff "Poseidon" erworben.

Man habe bei dem Bieterverfahren den Zuschlag bekommen, teilte ein Sprecher mit. "United4Rescue" hatte seit Dezember Spenden für den Erwerb eines Schiffes gesammelt, das sich für Rettungseinsätze auf dem Mittelmeer eignet. Die Kosten beliefen sich auf 1,5 Millionen Euro, heißt es. 1,1 Millionen Euro hat demzufolge das Bündnis beigesteuert. Den Rest der Summe übernehme die Organisation Sea-Watch, die im Auftrag das Bündnisses das Schiff betreiben solle, heißt es.



Bevor das frühere Forschungsschiff für seinen künftigen Zweck in See stechen kann, sind noch Umbauten notwendig. So müssen unter anderem eine Krankenstation eingerichtet und Beiboote angeschafft werden. Die "Poseidon" war bislang für das Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung im Einsatz.



Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Bedford-Strohm, der sich persönlich stets hinter die Initiative gestellt hatte, dankte den Spendern. Er freue sich, dass das Engagement so vieler Menschen jetzt auch zum Erfolg geführt habe, sagte er dem Evangelischen Pressedienst. Der rheinische Präses Manfred Rekowski betonte, Seenotrettung sei eigentlich eine staatliche Pflichtaufgabe, die im Mittelmeer schon seit Jahren nicht wirksam wahrgenommen werde. Deshalb sei die Initiative anderer notwendig. Der Europa-Abgeordnete Sven Giegold (Grüne), der zu den Mitinitiatoren des Bündnisses gehört, meinte: "Dieses Schiff wird Leben retten und kann helfen, die europäische Politik zu ändern."