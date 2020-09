Das UNO-Flüchtlingshilfswerk und Reederverbände haben die EU-Staaten zur sofortigen Aufnahme von 27 Migranten aufgefordert, die seit einem Monat an Bord eines dänischen Tankers ausharren.

Die Lage an Bord der "Etienne" vor Malta verschlechtere sich rapide, heißt es in der Erklärung, die auch von der Internationalen Organisation für Migration herausgegeben wurde. Die Besatzung des Tankers hatte die Flüchtlinge auf Bitten Maltas aufgenommen, nachdem diese auf dem Weg von Libyen in die EU in Seenot geraten waren. Maltas Regierungschef Abela wies später aber jede Verantwortung für die Geretteten zurück. Die dänische Reederei Maersk hatte gestern berichtet, dass drei der Geretteten in ihrer Verzweiflung von Bord gesprungen seien, von der Crew jedoch wieder aufgenommen werden konnten.