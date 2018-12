Bundesaußenminister Maas sieht die Voraussetzungen für eine Rückkehr irakischer Flüchtlinge aus Deutschland als gegeben an.

Die Sicherheitslage habe sich eindeutig verbessert, sagte Maas bei einem Besuch in Bagdad. Das gelte nicht nur für die irakische Hauptstadt, sondern auch für weite Teile des Landes. Zwar gebe es noch einiges zu tun, er sehe aber Perspektiven für Rückkehrer. Ähnlich hatte sich gestern der irakische Außenminister Hakim geäußert. Nach Angaben der Bundesregierung sind in Deutschland 245.000 Menschen aus dem Irak registriert.



Vor etwa einem Jahr hatte die irakische Regierung den militärischen Sieg über die Terrormiliz IS erklärt. Vor allem im Norden des Landes kommt es aber immer noch zu Anschlägen.