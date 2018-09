Der französische Präsident Macron hat die italienische Migrationspolitik angeprangert.

Er kritisierte, dass die Regierung in den vergangenen Monaten im Mittelmeer geretteten Menschen die Hafeneinfahrt verweigert hatte. Schiffe mit Flüchtlingen müssten im nächsten Hafen anlegen dürften, sagte Macron nach einem Treffen mit den Ministerpräsidenten Belgiens, Luxemburgs und der Niederlande in Luxemburg. Die wichtigsten Ankunftsländer der EU wie Spanien, Italien und Griechenland hätten eine Verantwortung, der sie sich nicht verweigern könnten. Andere europäische Staaten müssten aber finanzielle Hilfe bereitstellen.



Die Flüchtlingspolitik der EU ist ein Thema des Treffens von Macron mit Bundeskanzlerin Merkel morgen in Marseille. Erwartet wird zudem ein gemeinsames Bekenntnis gegen den Rechtspopulismus.