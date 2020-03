Bundeskanzlerin Merkel berät mit dem türkischen Präsidenten Erdogan über die Lage der Flüchtlinge an der türkisch-griechischen Grenze.

An der Videokonferenz nimmt auch der französische Präsident Macron teil. Die Beziehungen zwischen der EU und der Türkei sind angespannt, seit Erdogan entschieden hat, Flüchtlinge und Migranten nicht mehr von der Einreise in die EU abzuhalten. Seither kamen Tausende Menschen an die Grenze zu Griechenland.



Der Flüchtlingspakt der EU mit der Türkei vom März 2016 sieht eigentlich vor, dass Ankara gegen illegale Migration vorgeht. Im Gegenzug sichert die EU die Versorgung der Flüchtlinge in der Türkei.