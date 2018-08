Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron haben in einem Telefonat über die Flüchtlinge im Mittelmeer gesprochen.

Dabei hätten sie die Notwendigkeit betont, für die Aufnahme von Rettungsschiffen an einer koordinierten europäischen Lösung zu arbeiten, teilte der Élyséepalast am Abend mit. Auch müsse Europa gemeinsam gegen Schlepper vorgehen, hieß es in Paris.



Zuletzt hatte das Schiff "Aquarius" mit 141 aus Seenot geretteten Flüchtlingen fünf Tage lang auf dem Meer ausharren müssen. Malta erklärte sich schließlich dazu bereit, das Schiff in den Hafen von Valletta einlaufen zu lassen. Zuvor hatten Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Portugal und Spanien zugesagt, die Flüchtlinge aufzunehmen.