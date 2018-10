Mexiko hat eine kleinere Gruppe Frauen und Kinder aus Honduras über seine Grenze zu Guatemala ins Land gelassen.

Der mexikanische Botschafter in Guatemala, López, sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Flüchtlinge würden in eine Aufnahmeeinrichtung in der Stadt Tapachula gebracht. Tausende Honduraner sind derzeit zu Fuß auf der Flucht vor Armut und Gewalt, ihr Ziel sind die USA. Gestern hatten bereits hunderte Migranten die Grenze zwischen Guatemala und Mexiko durchbrochen. Wie die Nachrichtenagentur AP meldet, soll die Zahl der Flüchtlinge die nach Mexiko einreisen wollen, deutlich zurückgegangen sein. Von den einst mehr als 3.000 Menschen harrten noch etwa 1.000 aus.