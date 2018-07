Der Migrationsforscher Knaus hat angesichts steigender Flüchtlingszahlen in Spanien die Einrichtung eines Aufnahmezentrums in dem Land vorgeschlagen.

Deutschland, Frankreich und die Niederlande etwa könnten mit der Regierung in Madrid in der Frage zusammenarbeiten, sagte Knaus der Zeitung "Die Welt". Zudem sprach er sich für schnelle Asylentscheidungen binnen weniger Wochen aus. Anerkannte Flüchtlinge würden anschließend auf die Partnerländer in der EU verteilt, abgelehnte Migranten müssten in ihre Herkunftsländer zurückgebracht werden. Nötig dafür seien Abkommen mit den betroffenen Staaten. Im Gegenzug könne es Kontingente für legale Migration geben, etwa über Arbeitsvisa. - Knaus war maßgeblich an der Entwicklung des Flüchtlingsabkommens zwischen der EU und der Türkei beteiligt.



Die spanische Regierung hatte eine europäische Lösung in der Flüchtlingsfrage gefordert. Spanien hat in diesem Jahr Italien als Hauptankunftsland für Migranten in Europa abgelöst.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.