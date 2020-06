Nach dem Untergang eines Flüchtlingsboots vor der Küste Tunesiens ist die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen.

Inzwischen seien 55 Leichen aus dem Meer geborgen worden, teilte die tunesische Regierung mit. Es werde nach weiteren Opfern gesucht. Das Boot hatte am vergangenen Samstag mit dem Ziel Italien abgelegt. Warum es kenterte, ist unklar. Die ersten Toten waren am Sonntag auf Inseln vor der tunesischen Küste entdeckt worden.



Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration sind in diesem Jahr bislang mindestens 269 Menschen beim Versuch gestorben, das Mittelmeer zu überqueren.