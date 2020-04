Bundesinnenminister Seehofer hat über die Verteilung der Kinder und Jugendlichen aus Flüchtlingslagern der griechischen Inseln entschieden.

Wie sein Ministerium mitteilte, haben 18 der insgesamt 47 unbegleiteten Minderjährigen, darunter vier Mädchen, Verwandte in Deutschland. Aufgrund der familiären Bindungen kommen vier nach Baden-Württemberg, sechs nach Hessen und jeweils zwei nach Nordrhein-Westfalen, Bayern, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt.



Von den Kindern und Jugendlichen ohne familiäre Verbindungen werden 13 in Niedersachsen, jeweils acht in Berlin und Hamburg untergebracht. Die Kirchen hätten die Bereitschaft signalisiert, bei der Begleitung im Alltag zu helfen, heißt es.



Zehn EU-Staaten hatten eingewilligt, rund 1.600 Kinder und Jugendliche aus den Flüchtlingslagern auf den Ägäis-Inseln aufzunehmen. Deutschland plant insgesamt 350 bis 500 von ihnen zu übernehmen.