Das Rettungsschiff "Ocean Viking" darf nach seinem jüngsten Einsatz vor der libyschen Küste die sizilianische Stadt Messina anlaufen.

Die Hilfsorganisation SOS Méditerranée teilte mit, dieser Ort sei ihr von den italienischen Behörden als sicherer Hafen zugewiesen worden. Das Schiff hatte bei drei Rettungen in den vergangenen Tagen insgesamt 215 Menschen an Bord genommen.



Derzeit ist auch das spanische Rettungsschiff "Open Arms" im Mittelmeer unterwegs. Es hatte am Donnerstag 73 Migranten an Bord genommen.