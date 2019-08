Die Hilfsorganisation Open Arms lehnt es ab, mit ihrem gleichnamigen Rettungsschiff den spanischen Hafen Algeciras anzusteuern.

Die Lage an Bord sei unhaltbar, erklärte eine Sprecherin der spanischen Organisation. Viele der mehr als 100 Flüchtlinge an Bord seien am Ende ihrer physischen und psychischen Kräfte und müssten schnellstmöglich von Bord. Eine Fahrt Fahrt in den Hafen der südspanischen Stadt würde den Angaben zufolge mindestens fünf Tage dauern.



Die Regierung in Madrid hatte heute angekündigt, Algeciras auf die Ankunft der "Open Arms" vorzubereiten. Mehrere europäische Staaten - darunter Deutschland - haben sich bereiterklärt, die Menschen aufzunehmen. Das Rettungsschiff liegt seit Tagen vor der italienischen Insel Lampedusa, darf aber nicht einlaufen.