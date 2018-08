Flüchtlinge sind offenbar immer besser auf dem deutschen Arbeitsmarkt integriert.

Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit hatten im Mai mehr als 300.000 Menschen einen Job gefunden - 88.000 mehr als vor einem Jahr. 238.000 von ihnen sind gemäß der heute veröffentlichten Statistik sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Rund eine halbe Million der Menschen aus diesen Einwanderungsländern seien noch arbeitssuchend gemeldet.



Der Grünen-Vorsitzende Habeck sieht in diesen Zahlen einen Beleg für gelungene Integration. Es sei daher widersinning, wenn die Union sich weigere, diesen Menschen eine dauerhafte Bleibeperspektive zu geben.



Gestern hatte sich CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer gegen einen so genannten Spurwechsel ausgesprochen, der geduldeten Asylbewerbern, die einer Arbeit nachgehen, die Option für ein reguläres Zuwanderungsverfahren öffnen soll.



Beim Koalitionspartner SPD hingegen gibt es Sympathien dafür. Die Sozialdemokraten brachten eine Stichtagsregelung ins Gespräch. Flüchtlinge, die zum 1. August 2018 in einem Arbeitsverhältnis stünden, sollten Chancen auf einen regulären Aufenthaltstitel haben.



Der FDP geht das nicht weit genug. Sie stellte heute Eckpunkte für ein eigenes Konzept vor. Um die Zuwanderung von Fachkräften zu beschleunigen, wollen die Freien Demokraten ein Punktesystem einführen. Die Blue Card soll nach dem Willen der FDP auch für Fachkräfte und nicht nur für Akademiker gelten.