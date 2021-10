Die Bundespolizeigewerkschaft hat vor einer Eskalation der Flüchtlingskrise gewarnt, wenn nicht zügig gehandelt wird.

Ihr Vorsitzender Teggatz sagte bei "Bild live", die Situation müsse ernst genommen werden in Anbetracht der mittlerweile bis zu 1.000 täglich ankommenden Migranten an der deutsch-polnischen Grenze. Er sprach von Alarmsignalen und warnte vor einem Kollaps, wie es ihn 2015 an der Südgrenze gegeben habe. Der Gewerkschafts-Chef kritisierte, dass er seit zwei Wochen auf eine Antwort von Bundesinnenminister Seehofer auf seinen Brief warte. In dem Schreiben wird

verlangt, temporär Grenzkontrollen zu Polen vorzunehmen und Fluglinien, die mit dem belarussischen Machthaber Lukaschenko zusammenarbeiten, zu sanktionieren. Zudem sollten die EU-Außengrenzen mit Unterstützung der europäischen Grenzschutzagentur Frontex besser geschützt werden.

