Nach der Ankündigung des türkischen Präsidenten Erdogan, die Grenze zur EU zu öffnen, ist es zu schweren Zusammenstößen zwischen Flüchtlingen und der griechischen Polizei gekommen. Sicherheitskräfte setzten am Übergang bei Kastanies/Pazarkule Tränengas und Blendgranaten ein.

Ein Sprecher der Regierung in Athen sagte im Staatsfernsehen, man habe eine organisierte, massenhafte und illegale Grenzverletzung durch Migranten aus der Türkei abgewehrt. Mehr als 60 Personen seien auf griechischem Territorium festgenommen worden.



Der türkische Präsident Erdogan hatte heute früh erklärt, seine Regierung werde Flüchtlinge nicht an einer Ausreise nach Griechenland und Bulgarien hindern. Erdogan betonte wörtlich, "Wir haben die Tore geöffnet". Er warf der EU vor, sich nicht an die Zusagen im Flüchtlingspakt zu halten. Seinen Angaben zufolge sind seit gestern 18.000 Flüchtlinge an die Grenzen zur EU gelangt. Zehntausende seien auf dem Weg.



Der Migrationsforscher Gerald Knaus hat zur Deeskalation der Flüchtlingskrise die Einberufung einer internationalen Konferenz vorgeschlagen. Man müsse sofort klare Signale senden, sagte der Vorsitzende der Organisation "European Stability Initiative" im Deutschlandfunk (audio). Als Beispiel nannte Knaus die Genfer Indochina-Konferenz von 1979 für vietnamesische Bootsflüchtlinge. Damals habe eine Koalition von Staaten sich bereit erklärt, Transitländern zu helfen, die Menschen zu verteilen und aufzunehmen. Die Türkei habe seit Jahren der größten Zahl von syrischen Flüchtlingen in der Welt Schutz geboten, betonte Knaus. Eigentlich hätten die Bundeskanzlerin und die Europäische Union schon vor Wochen zusagen müssen, dass die EU die Syrer in der Türkei weiter unterstütze.