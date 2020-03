Vor dem Hintergrund der Lage der Flüchtlinge an der türkisch-griechischen Grenze reist EU-Ratspräsident Michel heute nach Ankara.

Er wird dort den türkischen Präsidenten Erdogan treffen. Dieser hatte am Wochenende erklärt, die Grenzen seines Landes zur EU seien für Migranten nun geöffnet. Seitdem harren mehrere tausend Menschen auf der türkischen Seite aus. Griechische Sicherheitskräfte setzten mehrfach Blendgranaten und Tränengas ein, um die Frauen, Männer und Kinder zurückzudrängen.



In Brüssel treffen sich heute die EU-Innenminister, um über die Lage zu beraten. Grünen-Chefin Baerbock rief die Bundesregierung in einem Interview für die Zeitungen der Funke-Mediengruppe dazu auf, Griechenland zu entlasten und 5.000 der auf den griechischen Inseln versammelten Flüchtlinge aufzunehmen. Gestern abend hatten vor dem Bundeskanzleramt mehrere tausend Menschen dafür demonstriert, die EU-Grenzen für Migranten zu öffnen.