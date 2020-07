Auf dem Rettungsschiff "Ocean Viking" hat die Besatzung nach mehreren Suizidversuchen von Geretteten den Notstand ausgerufen.

Man steuere nun in Richtung des sizilianischen Hafens von Pozzallo, ohne ihn von den Behörden zugewiesen bekommen zu haben. Man habe keine andere Möglichkeit gesehen, weil alle offiziellen Anfragen unbeantwortet geblieben seien, sagte die Geschäftsführerin von SOS Méditerranée, Papke.



SOS Méditerranée betreibt mit der "Ocean Viking" Rettungseinsätze im Mittelmeer. Das Rettungsschiff kreuzt seit Tagen mit 180 Flüchtlingen an Bord zwischen Italien und Malta.



Das Seerecht erlaubt Schiffen bei Notstand das Einfahren in den nächstgelegenen Hafen. In ähnlichen Fällen wurden die Kapitäne privater Rettungsschiffe in der Vergangenheit allerdings juristisch belangt und die Schiffe zumindest vorübergehend beschlagnahmt.