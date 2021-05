Rund hundert Migranten und Migrantinnen sind heute von Marokko in die benachbarte spanische Exklave Ceuta geschwommen.

Einige hätten mit Schwimmringen oder in kleinen Schlauchbooten das spanische Territorium an der nordafrikanischen Küste erreicht, berichtete die Nachrichtenagentur AFP. An einigen Stellen hätten die Migranten wegen Ebbe auch zu Fuß gehen können. Die Gruppe wurde laut Behördenangaben in ein Auffanglager gebracht.



Bereits Ende April hatten rund hundert Migranten Ceuta schwimmend erreicht. Die meisten von ihnen wurden wieder zurück nach Marokko gebracht. Ceuta und die andere spanische Exklave Melilla haben die einzige Landgrenze der Europäischen Union mit Afrika.

