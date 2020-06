Das Rettungsschiff "Sea-Watch 3" hat im sizilianischen Hafen Porto Empedocle angelegt.

Das Schiff hatte in der vergangenen Woche bei Einsätzen vor der libyschen Küste 211 Migranten aufgenommen. Diese mussten auf eine italienische Fähre umsteigen, um dort eine 14-tägige Quarantäne zu absolvieren. Danach sollen sie auf andere europäische Staaten verteilt werden.



Das Schiff "Mare Jonio", das am Fraitagabend 67 Bootsflüchtlinge südwestlich von Lampedusa gerettet hatte, legte unterdessen im sizilianischen Hafen von Pozzallo an.