Das deutsche Rettungschiff "Sea-Watch 3" hat im Mittelmeer 120 Menschen aus Seenot gerettet.

Sie seien bei zwei Rettungsaktionen vor der libyschen Küste an Bord geholt werden, teilte die Organisation per Twitter mit. Die "Sea Watch 3" hatte ihr Einsatzgebiet erst gestern erreicht.



Vor der Küste Tunesiens kenterte ein Flüchtlingsboot. Mindestens zwei Menschen ertranken, 21 werden noch vermisst, wie die tunesischen Behörden mitteilten. Sieben Menschen konnten gerettet werden. Den Angaben zufolge war das Boot völlig überladen und bei schlechtem Wetter in Richtung Italien unterwegs.

