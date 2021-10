Das deutsche Rettungsschiff "Sea-Watch 3" hat im Mittelmeer 120 Menschen aus Seenot gerettet.

Sie seien bei zwei Rettungsaktionen vor der libyschen Küste an Bord geholt werden, teilte die Organisation mit.



Vor der Küste Tunesiens kenterte ein Flüchtlingsboot. Mindestens zwei Menschen ertranken, 21 werden noch vermisst, wie die tunesischen Behörden mitteilten. Sieben Menschen konnten gerettet werden. Den Angaben zufolge war das Boot völlig überladen und bei schlechtem Wetter in Richtung Italien unterwegs.



Bislang kamen in diesem Jahr nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration im Mittelmeer mindestens 1.300 Menschen bei dem Versuch ums Leben, nach Europa zu gelangen.

