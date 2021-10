Die beiden großen christlichen Kirchen haben ein Gemeinsames Wort zum Thema Migration herausgegeben.

In der ökumenischen Schrift fordern die katholische Deutsche Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche in Deutschland eine gerechtere und humanere Politik in Deutschland und ganz Europa. Es sei skandalös und zutiefst beschämend, dass die Würde und die Rechte von Geflüchteten an vielen Orten weltweit missachtet und verletzt würden, hieß es bei der Vorstellung des Texts. Das gelte auch fürs Mittelmeer und für die Außengrenzen der Europäischen Union - derzeit vor allem die polnisch-belarussische Grenze.



Der Text mit dem Titel "Migration menschenwürdig gestalten" ist das zweite Gemeinsame Wort zum Thema Migration der beiden Kirchen. Das erste erschien 1997.

