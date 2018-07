Nach der Ankunft von mehr als 1.200 Bootsflüchtlingen in Spanien innerhalb von zwei Tagen hat die Regierung eine europäische Lösung gefordert. Es handele sich um ein Problem Europas, sagte Innenminister Grande-Marlaska. Spanien hat in diesem Jahr Italien als Hauptankunftsland für Flüchtlinge in Europa abgelöst.

Seit Jahresbeginn kamen nach Angaben der Internationalen Migrationsorganisation knapp 21.000 Flüchtlinge in Spanien an. In Italien waren es rund 18.000. Grande-Marlaska warf der konservativen Vorgängerregierung vor, zu wenig getan zu haben, obwohl sich der Anstieg der Flüchtlingszahlen schon lange abgezeichnet habe. Er kündigte an, im südspanischen Algeciras ein Aufnahmelager für 600 Migranten einzurichten.

