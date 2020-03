Vor dem Bundeskanzleramt in Berlin haben am Abend mehrere tausend Menschen dafür demonstriert, die EU-Grenzen für Migranten zu öffnen.

Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl auf 3.500, die Veranstalter der "Seebrücke Berlin" auf rund 8.000. Die Organisatoren erklärten auf Facebook, es gehe ihnen darum, ein Zeichen gegen die Abschottungspolitik der EU und für die Öffnung der Grenzen zu setzen. In Hamburg und anderen Städten gab es ähnliche Kundgebungen.



Die Türkei hatte am Wochenende die Grenzen zur EU für Migranten für geöffnet erklärt. Nach UNO-Angaben harren Tausende auf der türkischen Grenzseite zu Griechenland aus. Griechische Sicherheitskräfte setzten mehrfach Blendgranaten und Tränengas ein, um Menschen zurückzudrängen.



Bundesinnenminister Seehofer unterstützt den Kurs Griechenlands. Er habe in der Unionsfraktion sehr deutlich erklärt, dass die Grenzen Europas für diese Flüchtlinge aus der Türkei nicht geöffnet seien. Das gelte auch für die deutschen Grenzen, sagte der CSU-Politiker in Berlin.