Auch nach dem Überfall auf eine Diskothek sieht der Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder), Wilke, seine Stadt als Beispiel für gelungene Integration von Flüchtlingen.

Der Linken-Politiker sagte dem Magazin "Cicero", das liege etwa an der dezentralen Unterbringung der Menschen. Auch habe man schon Vorerfahrungen wegen der Lage an der deutsch-polnischen Grenze. Zitat: Frankfurt hat Integration schon trainiert. Die Menschen wüssten, dass die allermeisten Flüchtlinge eine Bereicherung seien. Das Bild von den Bösen, die zu uns kämen, sei Quatsch.



Anlass für das Interview ist ein bewaffneter Überfall auf eine Diskothek, bei dem syrische Flüchtlinge auf Deutsche ebenso wie auf Ausländer losgegang waren. Wilke betonte, man solle nicht vergessen, das unter den Angegriffenen ebenfalls Flüchtlinge gewesen seien. Mehrere Personen wurden verletzt.



Der Vorfall ereignete sich am gleichen Abend wie der tödliche Streit in Chemnitz, der seit dem zu Protesten dort führte. Wilke sagte, auf den Überfall in Frankfurt hätten die Bürger besonnen reagiert und niemanden pauschal in Mithaftung genommen. Er unterstrich, man wolle nicht, dass der Überfall die Bevölkerung spalte.



Wilke betonte, es gebe 1.500 Geflüchtete in der Stadt. Fünfzehn von ihnen gehörten zu der gewaltbereiten Gruppe, also ein Prozent. Wenn er 1.500 Frankfurter in ein anderes Land verfrachten würde, dann wären dort auch ein Prozent dabei, die Mist bauten.



Dennoch setzt sich der Oberbürgermeister dafür ein, die Täter auszuweisen. Man sei von der Brutalität und Rücksichtslosigkeit der Männer erschrocken gewesen und tue nun das, was in der Macht der Behörden stehe. Rechtlich sei das aber schwierig, auch weil die Männer wegen der Lage in Syrien nicht dorthin abgeschoben werden könnten.