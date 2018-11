US-Präsident Trump hat damit gedroht, dass Soldaten auf Flüchtlinge schießen werden, wenn diese an der Grenze mit Steinen werfen. Er habe den Soldaten gesagt, sie sollten Steine als Gewehre ansehen, sagte Trump in Washington.

Er bezog sich dabei auf mittelamerikanische Migranten, die auf dem Weg durch Mexiko in Richtung USA sind. Diese hätten mexikanische Polizisten mit Steinen beworfen. Das werde man nicht hinnehmen, betonte Trump. Er kündigte zudem für kommende Woche einen Erlass an, mit dem das Asylrecht verschärft werden soll. Demnach sollen Flüchtlinge nur dann Asyl beantragen dürfen, wenn sie über einen offiziellen Grenzposten eingereist sind. Details nannte Trump nicht.



Seit Mitte Oktober sind tausende Menschen aus Mittelamerika in mehreren Gruppen auf dem Weg zur mexikanisch-amerikanischen Grenze. Derzeit befinden sie sich im südlichen Mexiko. Trump hat das Pentagon angewiesen, Soldaten an die Grenze zu schicken.