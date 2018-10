Die USA wollen wegen der Migranten aus Mittelamerika bis zu 15.000 Soldaten an die mexikanische Grenze verlegen.

Das kündigte Präsident Trump in Washington an. Damit solle verhindert werden, dass die Flüchtlinge in die USA gelangten. Eine Gruppe mit rund 4.000 Migranten befindet sich etwa 1.500 Kilometer von der amerikanischen Grenze entfernt im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca.



Nach Angaben des mexikanischen Innenministers Prida haben von den zeitweise 7.000 Migranten rund 2.300 in Mexiko eine Aufenthaltsgenehmigung beantragt. Das Land hatte gestern erstmals seit Wochen wieder Migranten über Guatemala legal einreisen lassen.