Knapp drei Wochen nach der umstrittenen türkischen Grenzöffnung für Flüchtlinge hat Ankara die Übergänge zur EU wieder geschlossen.

Das hat die Regierung in Ankara verfügt. Die Entscheidung sei um Mitternacht in Kraft getreten. Grund sei die Coronavirus-Pandemie. Die Entscheidung erfolgte einen Tag, nachdem Deutschland und Frankreich dem türkischen Präsidenten Erdogan mehr EU-Hilfen zur Versorgung von Flüchtlingen in Aussicht gestellt hatten.



Demnach bleiben alle Übergänge nach Griechenland und Bulgarien von heute an für Reisende geschlossen. Was das für die Geflüchteten bedeutet, ist allerdings noch unklar. Für sie würde die Entscheidung nicht gelten, verlautete aus türkischen Regierungskreisen. Viele Geflüchtete haben die Grenzregion inzwischen jedoch wieder verlassen. Nach Schätzungen der griechischen Regierung halten sich noch etwa 2.000 Menschen dort auf.