Nach den jüngsten Protesten rechter Demonstranten in Deutschland warnt UNO-Flüchtlingskommissar Grandi vor einer Stimmungsmache gegen Flüchtlinge in Europa.

Wer sich als Flüchtling etwas zu Schulden kommen lasse, müsse natürlich rechtlich belangt werden, sagte Grandi in Genf. Es gebe aber keine Rechtfertigung dafür, einer ganzen Gemeinschaft die Schuld für etwas zu geben, das eine Einzelperson verbrochen habe.



Zuvor hatte sich auch die neue UNO-Menschenrechtskommissarin Bachelet besorgt über - Zitat - "ausländerfeindliche Hassreden" in Deutschland geäußert. Sie kündigte zudem an, den Schutz von Einwanderern in Österreich und Italien überprüfen lassen. Der italienische Innenminister Salvini erklärte dazu, sein Land lasse sich von niemandem belehren, schon gar nicht von den Vereinten Nationen.