Die US-Behörden haben ihre Sicherheitsvorkehrungen an der Grenze zu Mexiko erhöht.

Der Grenzschutz schloss den Übergang San Ysidro gestern für einige Stunden (Audio-Link). Zudem wurden Betonbarrieren und Stacheldrahtrollen installiert. In einer Mitteilung der zuständigen Behörde in San Diego hieß es, man habe Hinweise erhalten, dass sich Migranten in Tijuana versammelten, um den Grenzübergang illegal zu überqueren. Dies werde man nicht zulassen.



Etwa 3.000 Migranten sind in den vergangenen Tagen in Tijuana angekommen. Mehrere tausend befinden sich noch auf dem Weg dorthin. Sie wollen Asyl in den USA beantragen.