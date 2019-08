Zypern bittet Deutschland und andere EU-Staaten wegen deutlich gestiegener Migrantenzahlen um die Übernahme von fünftausend Flüchtlingen.

Das geht aus einem Schreiben von Innenminister Petrides an die EU-Kommission hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Möglichkeiten und Ressourcen Zyperns seien erschöpft, hieß es. Das Land riskiere, jenen Menschen, die Schutz benötigten, nicht helfen zu können. Gemessen an der Einwohnerzahl haben in Zypern 2018 im europäischen Vergleich die meisten Menschen Asyl beantragt.