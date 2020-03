EU-Ratspräsident Michel möchte die türkische Regierung dazu bewegen, sich wieder an das 2016 geschlossene Flüchtlingsabkommen zu halten.

Die Umsetzung dieser Vereinbarung sei der EU sehr wichtig, sagte Michel in Brüssel. Er berät sich dort mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. An dem Gespräch nimmt auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen teil. Michel räumte ein, dass es unterschiedliche Meinungen zu verschiedenen Punkten gebe.



Erdogan verlangt von den EU-Staaten weitere Hilfsgelder für die Versorgung der Flüchtlinge in der Türkei. Dieser Forderung verlieh er mit seiner Erklärung vor mehr als einer Woche Nachdruck, die Grenzen in Richtung EU seien offen.



Von der Leyen sprach von politisch motiviertem Druck auf die EU-Außengrenzen. Um eine Lösung zu finden, müsse die Türkei Flüchtlinge und Migranten von der griechischen Grenze wieder zurück in die Auffanglager bringen. Die Grenzen blieben für Migranten verschlossen.