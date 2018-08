Bundesinnenminister Seehofer hat auch mit Italien ein Abkommen zur Rückführung von Migranten angekündigt.

Die Gespräche darüber seien schon weit fortgeschritten, sagte der CSU-Politiker am Rande eines Termins am bayerisch-

österreichischen Grenzübergang Freilassing. Mit Griechenland und Spanien gibt es schon derartige Vereinbarungen. Demnach können Menschen, die bereits in diesen Ländern Asyl beantragt haben, innerhalb einer Frist von 48 Stunden dorthin zurückgeschickt werden. Davon ausgenommen sind unbegleitete Minderjährige.