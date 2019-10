Innerhalb der Union gibt es weiter Kritik an dem Vorstoß von Innenminister Seehofer, einen festen Anteil der auf dem zentralen Mittelmeer geretteten Flüchtlinge aufzunehmen.

Der Vorsitzende der Unionsfraktion, Brinkhaus, sagte der Funke Mediengruppe, die Frage sei, welches Signal man sende, wenn man pauschal 25 Prozent von ihnen aufnehme. Schlepperorganisationen dürften nicht ermutigt werden, ihre Aktivitäten zu verstärken. Das Vorhaben sei eine Initiative des Innenministers, nicht der Bundestagsfraktion, betonte der CDU-Politiker.



Die Bundesregierung hat sich mit Frankreich, Italien und Malta auf einen Verteilmechanismus geeinigt. Beim Innenministerrat am Dienstag könnten weitere Staaten hinzukommen. Seehofer hatte zuletzt betont, es gehe lediglich um wenige hundert Menschen pro Jahr.



Gestern warb der Bundesinnenminister bei einem Besuch in Athen für europäische Solidarität in der Flüchtlingspolitik (Audio). Ihm sei eine geordnete Flüchtlingspolitik lieber als eine ungeordnete Zuwanderung, erklärte Seehofer.