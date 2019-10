Der Grünen-Europapolitiker Marquardt hat die Zusage von Bundesinnenminister Seehofer gelobt, künftig jeden vierten im zentralen Mittelmeer geretteten Bootsflüchtling in Deutschland aufzunehmen.

Marquardt sagte im Deutschlandfunk, er habe nicht erwartet, dass Seehofer eine konstruktive Rolle spielen würde. Der EU-Parlamentarier geht davon aus, dass weitere Staaten beim morgigen EU-Innenministertreffen mitziehen werden. Der Vorstoß von bisher vier Staaten, Flüchtlinge aus der Seenotrettung vor Italien aufzunehmen, sei noch keine langfristige Lösung, aber ein Schritt in die richtige Richtung.

Nach Kritik nun auch Unterstützung aus der Union

Seehofers Vorschlag wird nach Kritik aus den eigenen Reihen nun auch von führenden CDU-Politikern unterstützt. Der Obmann der CDU/CSU-Fraktion im Bundestags-Innenausschuss, Schuster, sagte der "Rheinischen Post", die Initiative Seehofers verdiene alle Unterstützung. Sie könne der Einstieg in die lang ersehnte Lösung einer europäischen Flüchtlingsverteilung sein. Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Hardt, betonte, man brauche ein faires Verteilregime für Flüchtlinge in der EU. Deutschland trete in Vorleistung.



Seehofers Pläne haben hatten in der CDU allerdings auch Widerspruch ausgelöst. So warnte etwa Unionsfraktionschef Brinkhaus, eine pauschale Zusage könnte Schlepperorganisationen ermutigen.



Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl betrifft der geplante Verteilmechanismus nur einen kleineren Teil der Bootsflüchtlinge.