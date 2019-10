In der Unions-Fraktion gibt es es unterschiedliche Reaktionen auf den Vorstoß von Innenminister Seehofer, einen festen Anteil der auf dem Mittelmeer geretteten Bootsflüchtlinge aufzunehmen.

Der Vorsitzende Brinkhaus sagte der Funke Mediengruppe, die Frage sei, welches Signal man sende, wenn man pauschal 25 Prozent aufnehme. Schlepperorganisationen dürften nicht ermutigt werden, ihre Aktivitäten zu verstärken, betonte der CDU-Politiker.



Der CDU-Innenpolitiker Schuster stellte sich hinter Seehofer und die grundsätzliche Einigung mit Frankreich, Italien und Malta auf einen Verteilmechanismus. Gleichzeitig verwies er jedoch darauf, dass die Quote in dem Vertragsentwurf zunächst noch nicht enthalten ist. Schuster sagte im Deutschlandfunk, sollte die Zahl der Bootsflüchtlinge signifikant steigen, gebe es eine Ausstiegsklausel.



Der CDU-Politiker äußerte die Hoffnung, dass es erstmals zu einer solidarischen Verteilung von Flüchtlingen in Europa komme. Dass Italien und Frankreich sich an dem Verteilmechanismus beteiligen wollten, sei ein starkes Signal, betonte Schuster.