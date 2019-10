Bundesinnenminister Seehofer hat seine Pläne zur Aufnahme von Bootsflüchtlingen gegen Kritik aus der Unionsfraktion verteidigt. Der CSU-Politiker sagte der "Welt am Sonntag", sollte der mit anderen EU-Staaten vereinbarte Mechanismus falsche Anreize setzen, könne Deutschland das Abkommen jederzeit beenden.

"Ich bin entschlossen, bei Bedarf davon Gebrauch zu machen", betonte Seehofer. Man wolle in keinem Fall das Geschäft der Schleuser unterstützen. Gleichzeitig erinnerte er jedoch daran, dass Deutschland seit knapp eineinhalb Jahren von jedem Boot, das in Italien oder Malta anlege, Flüchtlinge auf. Das sei kein Geheimnis.

Kritik vom Unionsfraktionsvorsitzenden Brinkhaus

Zuvor hatte sich der Unionsfraktionsvorsitzende Brinkhaus von dem Vorhaben Seehofers distanziert. Brinkhaus (CDU) sagte der Funke Mediengruppe, die Frage sei, welches Signal man sende, wenn man pauschal 25 Prozent aufnehme. Schlepperorganisationen dürften nicht ermutigt werden, ihre Aktivitäten zu verstärken.



Der CDU-Innenpolitiker Schuster stellte sich im Deutschlandfunk hinter Seehofer und die grundsätzliche Einigung mit Frankreich, Italien und Malta auf einen Verteilmechanismus. Er äußerte die Hoffnung, dass es erstmals zu einer solidarischen Verteilung von Flüchtlingen in Europa komme. Auch Schuster verwies jedoch auf die Ausstiegsklausel in der Vereinbarung für den Fall, dass die Zahl der Bootsflüchtlinge in Italien und Griechenland signifikant steige.

Zahl der Migranten aus der Türkei steigt

Tatsächlich kommen in Europa derzeit sehr viel mehr Flüchtlinge aus der Türkei an als in den vergangenen Jahren. Die Zeitung "Welt am Sonntag" schreibt unter Berufung auf einen internen Bericht der Europäischen Kommission, in den ersten neun Monaten dieses Jahres seien es rund 46.550 gewesen. Dies bedeute einen Anstieg um 23 Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Der Großteil der Migranten sei nach Griechenland geflohen.