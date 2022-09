Die Zahl der Todesopfer nach dem Bootsunglück vor der syrischen Küste ist weiter gestiegen. (AFP / FATHI AL-MASRI)

20 Menschen konnten gerettet werden. Die Suche nach Überlebenden läuft weiter. Die libanesische Armee meldete die Festnahme eines mutmaßlichen Schleusers. Der Mann habe zugegeben, die vom Libanon nach Italien geplante Fahrt auf dem Seeweg organisiert zu haben.

Das Boot war am Dienstag im Libanon mit etwa 160 Menschen an Bord in See gestochen. Am Donnerstag war das Schiff vor der Küste der syrischen Stadt Tartus gesunken.

