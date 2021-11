Belarus Flüchtlingscamp an polnischer Grenze geräumt

In Belarus ist ein Zeltlager an der Grenze zu Polen inzwischen komplett geräumt worden. Der belarussische Grenzschutz erklärte per Twitter, die Menschen in dem Camp am Übergang Kuznica-Brusgi seien allesamt in ein nahegelegenes Logistikzentrum gebracht worden.

19.11.2021