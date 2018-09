Bundestagspräsident Schäuble hat sich in der Flüchtlingsdebatte für mehr Integrations-Anstrengungen ausgesprochen.

Man sollte sich klar machen, wie schwer es sei, im Einzelfall abzuschieben, sagte der CDU-Politiker der Zeitung "Welt am Sonntag". Deswegen sollte man auch nicht allzu stark die Hoffnung schüren, dass die Großzahl dieser Menschen zurückgeführt werden könne. Eher sollte man alle Kraft dafür aufbringen, sie in die Gesellschaft zu integrieren. Schäuble verteidigte die Entscheidung von Bundeskanzlerin Merkel, 2015 die Grenzen offen zu halten. Dieses Signal sei in der Welt aber so verstanden worden, dass alle Menschen, die in Deutschland lebten wollten, fortan kommen könnten. An diesen Folgen leide man bis heute, erklärte Schäuble.