Mexiko hat bestritten, Migranten den Aufenthalt so lange zu

Die künftige Innenministerin Sánchez sagte der Nachrichtenagentur AP, es gebe keinerlei Einigung dieser Art. Damit widersprach sie einem Bericht der "Washington Post". Das Blatt hatte die Politikerin mit der Aussage zitiert, dass die künftige Regierung eingewilligt habe, Migranten als kurzfristige Lösung den Aufenthalt in Mexiko zu gestatten, während die USA deren Asylanträge bearbeiteten.



Der amerikanische Präsident Trump erklärte, Migranten an der Südgrenze dürften nur dann in die Vereinigten Staaten einreisen, wenn ihre Ansprüche vor Gericht einzeln genehmigt würden. Alle anderen müssten in Mexiko bleiben.



In der mexikanischen Grenzstadt Tijuana werden derzeit in einem Stadion mehr als 4.700 mittelamerikanische Migranten beherbergt. Sie stammen größtenteils aus Honduras, El Salvador sowie aus Guatemala und hoffen auf Asyl in den USA. Tausende Mittelamerikaner sind noch Richtung US-Grenze unterwegs.