Das Bundeskanzleramt in Berlin. (imago/Ralph Peters)

An dem Treffen im Kanzleramt nahmen auch Vertreter von Hilfsorganisationen, Gewerkschaften, Wirtschaftsverbänden und Kirchen teil. Im Mittelpunkt standen die Themen Unterbringung, Arbeitsmöglichkeiten und die Betreuung von Kindern. Konkrete Beschlüsse wurden nicht gefasst.

Der Präsident des Deutschen Städtetages Lewe erklärte, Städte und Länder hätten bereits damit begonnen, Kinderbetreuung und Unterricht für ukrainische Kinder zu organisieren. Der Bund solle sich an den Kosten beteiligen. Nötig seien zudem schnelle Anerkennungsverfahren für Lehrkräfte und Erzieherinnen aus der Ukraine, mahnte der CDU-Politiker.

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Alabali-Radovan, betonte, viele Geflüchtete wollten so schnell wie möglich zurück in ihre Heimat. Wann das möglich sein werde, sei ungewiss. Deshalb müsse man jetzt Perspektiven und Teilhabe für die Betroffenen schaffen, so die SPD-Politikerin.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.