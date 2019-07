Die Flüchtlingsorganisation der Vereinten Nationen, UNHCR, sucht nach Aufnahmemöglichkeiten für fast eineinhalb Millionen Menschen.

Zum Auftakt einer Konferenz in Genf sagte UNHCR-Sprecher Grandi, die meisten Hilfesuchenden kämen aus Syrien, dem Südsudan und dem Kongo und seien vor Krieg, Konflikten und Verfolgung geflohen. Sie leben vorübergehend in 60 verschiedenen Ländern, vor allem in Ostafrika und in der Türkei. Viele dieser Aufnahmeländer hätten wirtschaftliche Probleme und selbst eine große Bevölkerung, die unter der Armutsgrenze liege. Die Verantwortung für die globalen Krisen müssten gerechter verteilt werden, so Grandi.



Der Bedarf an Plätzen übersteigt darüber hinaus das Angebot deutlich: Im vergangenen Jahr haben nach UNO-Angaben nur 25 der knapp 200 Länder weltweit Geflüchtete dauerhaft aufgenommen: Ingesamt habe nicht einmal jeder

Zehnte ein neues Zuhause gefunden.