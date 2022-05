In der Demokratischen Republik Kongo sind Zehntausende Menschen auf der Flucht. (Aubin Mukoni / AFP)

Angesichts neuer heftiger Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Tutsi-Rebellen sind innerhalb einer Woche mehr als 72.000 Menschen aus der Region geflohen, teilte das UNHCR in Genf mit. Die Menschen seien ständiger Gewalt ausgesetzt, ihre Häuser würden oft geplündert. Frauen und Mädchen litten auf der Flucht unter sexuellen Übergriffen und Erpressung durch die kämpfenden Gruppen. Es fehle an Unterkünften, Lebensmitteln und sauberem Wasser. In dem Gebiet kämpfen Dutzende Gruppen um Macht und Anteile an den reichen Bodenschätzen des Landes.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.