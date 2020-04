Die EU-Kommission begrüßt die Ankunft von rund 50 minderjährigen Unbegleiteten aus Flüchtlingscamps auf den griechischen Inseln in Deutschland.

So sollte europäische Solidarität funktionieren, sagte EU-Migrationskommissarin Johansson der Zeitung "Die Welt". Sie sei stolz darauf, wie schnell sich die Dinge bewegt hätten. Die Kinder und Jugendlichen werden heute in Deutschland erwartet und kommen zunächst in Niedersachsen in Quarantäne.



Bundesinnenminister Seehofer rief die anderen EU-Staaten dazu auf, ihrerseits Mädchen und Jungen, die in den griechischen Lagern ohne Begleitung sind, bei sich aufzunehmen. Seehofer sagte der "Bild am Sonntag", Athen sei auf Unterstützung angewiesen - beim Schutz der EU-Außengrenze, bei der Verbesserung der Situation in den Flüchtlingslagern und beim Schutz der Schwächsten.