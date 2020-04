Die EU-Kommission begrüßt die Ankunft von rund 50 minderjährigen Unbegleiteten aus Flüchtlingscamps auf den griechischen Inseln in Deutschland.

So sollte europäische Solidarität funktionieren, sagte EU-Migrationskommissarin Johansson der Zeitung "Die Welt". Sie sei stolz darauf, wie schnell sich die Dinge bewegt hätten. Die Kinder und Jugendlichen werden heute per Flugzeug von Athen nach Hannover gebracht; sie kommen zunächst in Quarantäne.



Bundesinnenminister Seehofer rief die anderen EU-Staaten dazu auf, ihrerseits Mädchen und Jungen, die in den griechischen Lagern ohne Begleitung sind, bei sich aufzunehmen. Seehofer sagte der "Bild am Sonntag", Athen sei auf Unterstützung angewiesen - beim Schutz der EU-Außengrenze, bei der Verbesserung der Situation in den Flüchtlingslagern und beim Schutz der Schwächsten.