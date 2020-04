Eine erste Gruppe von 47 Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlingslagern auf griechischen Inseln ist am Vormittag in Niedersachsen eingetroffen. Insgesamt wollen EU-Länder bis zu 1.600 von ihnen ausfliegen. Aber noch immer sind nicht alle Mitgliedsstaten bereit zu helfen, kritisierte Migrationskommissarin Johansson im Deutschlandfunk.

Wie das Bundesinnenministerium mitteilte, werden die nun eingetroffenen Minderjährigen zunächst für eine zweiwöchige Quarantäne in einer Einrichtung im Landkreis Osnabrück untergebracht. Alle seien vor der Abreise auf eine mögliche Covid-19-Erkrankung getestet worden. Den Transfer der ersten Gruppe haben das UNO-Flüchtlingshilfswerk, die EU und die Regierungen in Athen und Berlin organisiert. Eigentlich sollten heute 55 Minderjährige kommen; laut Information aus dem Innenministerium wurden aber einige als nicht reisefähig eingestuft. Insgesamt sollen mindestens 350 unbegleitete Minderjährige nach Deutschland gebracht werden.



Die Kinder und Jugendlichen waren den Angaben zufolge zuvor in Lagern auf Lesbos, Samos und Chios untergebracht. Sie stammen aus Afghanistan, Syrien und Eritrea. Zehn EU-Staaten haben sich bereiterklärt, insgesamt 1.600 minderjährige Flüchtlinge von den griechischen Inseln aufzunehmen.



EU-Migrationskommissarin Johansson sagte im Deutschlandfunk, mit den bisher nicht beteiligten EU-Staaten müsse eine neue Regelung geschaffen werden. Aus ihrer Sicht sei Solidarität verpflichtend. Es sei wichtig, die Menschen nach und nach aus den Lagern herauszuholen, betonte die Kommissarin. Für viele, die dort lebten, seien es inakzeptable Verhältnisse.



Auch Bundesinnenminister Seehofer rief die anderen EU-Staaten dazu auf, ihrerseits Mädchen und Jungen, die in den griechischen Lagern ohne Begleitung sind, bei sich aufzunehmen. Seehofer sagte der "Bild am Sonntag", Athen sei auf Unterstützung angewiesen - beim Schutz der EU-Außengrenze, bei der Verbesserung der Situation in den Flüchtlingslagern und beim Schutz der Schwächsten.

Pro Asyl: "lächerlich gering"

Die Organisation Pro Asyl und die Landesflüchtlingsräte nannten die Aufnahme der rund 50 Minderjährigen "lächerlich gering". Die Aktion sei ein bloßes Feigenblatt für die Nicht-Aufnahme Tausender Geflüchteter, die in den Insellagern in Griechenland sich selbst überlassen seien. Das Bundesinnenministerium, die Bundesländer und die EU müssten im Sinne dieser Menschen schnell und pragmatisch handeln, forderte Pro Asyl.

"Kaum noch Rettungsschiffe"

Organisationen für Seenotrettung weisen außerdem darauf hin, dass die Gefahren für Bootsmigranten derzeit besonders groß sind. SOS Mediterranée erklärte, aktuell gebe es kaum noch zivile Rettungsschiffe auf dem zentralen Mittelmeer. Die Retter befänden sich in einem schweren Dilemma, da einerseits weiter Menschen aus Libyen flöhen, aber gleichzeitig das Risiko bestehe, Gerettete nicht an einen sicheren Ort bringen zu können. Mehrere Staaten haben wegen der Corona-Pandemie ihre Häfen geschlossen.



Allein am vergangenen Osterwochenende seien im zentralen Mittelmeer mehr als 1.000 Menschen an Bord von nicht seetüchtigen Booten aus Libyen geflohen, hieß es. Hunderte seien abgefangen und gewaltsam nach Libyen zurückgebracht worden; mindestens fünf Menschen seien gestorben und sieben würden vermisst.