Inmitten der Flüchtlingskrise haben Russland und Belarus ein gemeinsames Manöver an der belarussischen Grenze zu Polen abgehalten.

Nach Angaben aus Moskau war daran auch eine Fallschirmjäger-Einheit beteiligt. Mit dem Einsatz habe die Gefechtsbereitschaft überprüft werden sollen, hieß es. Die Nato erklärte, man werde gegenüber weiteren Provokationen an den Grenzen zu Polen, Litauen und Lettland wachsam bleiben. Polen hat inzwischen 15.000 Soldaten an der Grenze stationiert. Der belarussische Verteidigungsminister Chrenin warf Warschau vor, einen Konflikt beginnen zu wollen.



Unterdessen sitzen im Grenzgebiet weiterhin mehrere tausend Flüchtlinge fest. Das UNO-Flüchtlingshilfswerk konnte einige von ihnen erstmals mit Hilfsgütern versorgen. Der Westen wirft dem belarussischen Machthaber Lukaschenko vor, gezielt Menschen aus Krisenregionen einfliegen zu lassen, um sie dann in die EU zu schleusen.



Die EU kündigte Sanktionen gegen rund 30 Luftfahrtgesellschaften, Reisebüros und andere Verantwortliche an, die bei der Schleusung von Flüchtlingen helfen. Ankara teilte mit, dass Bürger aus Syrien, dem Jemen und dem Irak keine Flugtickets mehr von der Türkei nach Minsk erhalten. Bagdad erklärte, für die Iraker unter den Gestrandeten auf Wunsch die Rückreise zu organisieren.

